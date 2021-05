Tunisie : Walid Hajjem évoque le document fuité et l’article 80

L’attaché diplomatique de la présidence de la république, Walid Hajjem, a déclaré ce mardi 25 Mai, qu’il était du devoir du chef de l’Etat de protéger la constitution et de la mettre en exécution.

Dans un entretien accordé ce mardi 25 Mai à Shems, il a souligné que si le chef de l’Etat estime que l’article 80 est la solution pour la Tunisie, il n’hésitera pas à l’appliquer.

« Nous ne pouvons demander au chef de l’Etat de respecter la constitution et de la mettre en application, et dire après qu’il ne faut pas appliquer l’un de ses articles ».

L’article 80 (celui portant sur le péril imminent) fait partie de la constitution, et l’application et la protection de la constitution incombent au président de la république, cette question n’est pas sujet à débat, a-t-il noté en substance.

Le débat devra porter sur la manière de surmonter la crise en Tunisie, et de parvenir à une solution à la crise politique, et ses répercussions économiques, sociales et sanitaires, a-t-il considéré.

Ce faisant, l’attaché diplomatique a évoqué une atteinte claire contre la présidence de la république, au sujet du document fuité qui prétend l’intention du chef de l’Etat de mener un coup d’Etat.

Selon ses dires, le fait de viser la directrice du cabinet présidentiel et le directeur général de la garde présidentielle, revient à viser le président de la république et la Tunisie.

La directrice du cabinet présidentiel joue son rôle, comme il se doit, et travaille, en toute conscience, pour la Tunisie et ses intérêts, a-t-il affirmé.

Walid Hajjem a récusé l’existence du supposé « document du putsch ».

Il a ajouté qu’ils étaient étonnés par ce document, ainsi par le fait qu’il ait été auréolé à l’intérieur de la Tunisie.

Les parties qui se tiennent derrière le site Middle East Eye, sa ligne éditoriale et ses orientations sont connues, ce qu’il a fait est une mauvaise pièce de théâtre, ce sont des affabulations et des inepties, a-t-il lancé, cité par la même source.

Et de poursuivre : « Nous essayons de traiter avec le média ayant publié le document, tout en tentant de ne pas lui accorder une dimension politique et plus d’intérêt plus qu’il ne le mérite ».

