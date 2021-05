Tunisie : La garde présidentielle fustige le document fuité sur le prétendu plan du président d’instaurer « une dictature constitutionnelle »

Le syndicat de la garde présidentielle et des personnalités officielles affirme ce lundi 24 Mai « travailler en silence, nos principes sont la loyauté et l’allégeance à la patrie, et notre conviction est constante que la discipline, le professionnalisme et l’impartialité sont notre voie pour être à la même distance de toutes les formations politiques, que nous nous honorons de protéger dans le cadre des missions qui nous sont imparties ».

Dans un communiqué paru en cette fin d’après-midi sur sa page officielle, suite à ce qui été relayé sur les réseaux sociaux, à l’issue d’un article publié sur le site Middle East Eye à la date du 23 Mai, ayant « comporté des supercheries sur la direction générale de la garde présidentielle, attentant à son autorité et à ses principes », le syndicat pointe « la mascarade des documents dits fuités, dont le but est d’entrainer des cadres nationaux, dans un bourbier qui ne les attirent pas ».

Le syndicat affirme son « attachement à l’impartialité de cette institution, la consécration des principes de la police républicaine, tout en se tenant à la même distance des partis politiques », soulignant que « l’époque des putschs et de la dictature est révolue ».

Le site en question a publié un article sur « un document tunisien top secret fuité évoquant un plan de Saïed pour instaurer une dictature constitutionnelle ».

Dans une déclaration à Mosaïque, une source de la présidence a rejeté ce lundi la véracité de la teneur de ce document fuité, le qualifiant de « prétendu document, et d’une médiocre pièce d théâtre ».

« La présidence s’élève par rapport à ce type d’allégations fallacieuses », ajoute la même source.

