Tunisie : Youssef Chahed dÃ©ment l’existence d’un don britannique

Tunisie : Youssef Chahed dément l’existence d’un don britannique

L’ancien chef du gouvernement, Youssef Chahed, a affirmé ce jeudi 04 août, qu’il n’existe pas quelque chose, appelé don britannique.

« Les donations obéissent à des critères et des conventions bien déterminées entre les pays, aucun don de la Grande-Bretagne n’a été octroyé à la Tunisie », a-t-il souligné dans un post sur sa page officielle, Facebook, évoquant « une coopération technique (programme de renforcement de capacités et d’assistance technique) » entre la Tunisie et la Royaume-Uni.

Ce programme a démarré en 2014, les activités le constituant sont soumises à « un contrôle pointu », écrit-il.

« Il porte sur la mise à disposition d’experts et techniciens dans les domaines de la planification, de la stratégie, et de la communication pour renforcer les capacités de l’administration tunisienne ».

La Tunisie entretient une telle coopération avec de nombreux pays, laquelle se poursuit à ce jour, ajoute-t-il.

Le président de Tahya Tounes réitère que la Tunisie n’a reçu ni fonds, ni don britannique et encore moins 18 millions de dollars. « Tout cela est le fruit d’une imagination immorale et médiocre, consistant à inventer des mensonges et à tromper l’opinion publique », déplore-t-il.

L’ancien chef du gouvernement a dit « se réserver le droit de poursuivre les médias qui publient des informations erronées, et adressent des accusations sans vérification, malgré les démentis de l’ambassade britannique à ce sujet, à plusieurs reprises ».

Le président de la république, Kaïs Saïed, avait déclaré hier que « certaines personnes ont bénéficié des dons accordés à la Tunisie au cours de la dernière décennie, sans qu’elles ne soient inquiétées par la justice ».

C’était lors de sa rencontre avec la ministre des Finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, sur les résultats de la mission d’audit menée sur les crédits et dons accordés à la Tunisie, les dix dernières années.

