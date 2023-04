Tunisie : Zahi appelle Ã  rÃ©tablir la confiance des assurÃ©s sociaux dans les caisses sociales, notamment en termes de cotisations

Tunisie : Zahi appelle à rétablir la confiance des assurés sociaux dans les caisses sociales, notamment en termes de cotisations

Une séance de travail a eu lieu hier, mercredi 26 avril, au siège du ministère des Affaires sociales, consacrée à la mise en œuvre de la nouvelle vision de la sécurité sociale, et au dossier des médicaments spécifiques au profit des familles démunies, ainsi que la simplification des procédures entre les caisses sociales.

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a affirmé la nécessité d’œuvrer à la concrétisation de la nouvelle vision de sécurité sociale pour parvenir aux équilibres financiers des caisses sociales, et en pérenniser les prestations.

Il a appelé « à rétablir la confiance des assurés sociaux, notamment en rapport avec les cotisations, afin que les institutions de sécurité sociale parviennent à préserver la qualité et l’efficience des prestations qui leur sont rendues ».

Le ministre a souligné l’importance d’assurer le suivi du dossier des médicaments spécifiques, et d’en rationaliser la gestion, afin que tous les affiliés sociaux bénéficient de leur droit aux soins, et accèdent à de tels médicaments. Il a évoqué le rôle dévolu aux polycliniques de la CNSS s’agissant de trouver de meilleures solutions, pour mettre à disposition ces médicaments, rapprocher et généraliser ces prestations, notamment pour les catégories démunies à et revenus limités.

Il a exhorté les différentes parties prenantes « à généraliser la couverture sociale à l’ensemble des Tunisiens, notamment les catégories nécessiteuses, de manière à garantir leur droit constitutionnel d’accès aux soins, dans le cadre d’une vision globale, visant à instaurer une justice sociale ».

La réunion s’est déroulée en présence du Directeur Général de la sécurité sociale, du Directeur Général de la CNAM, et du Directeur Général de la CNSS.

Gnetnews