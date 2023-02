Tunisie : Les médicaments des maladies lourdes bientôt accessibles aux habitants de Gabès et des gouvernorats du Sud

Malek Zahi et Imed Mémiche, respectivement, ministre des Affaires sociales, et ministre de la Défense nationale ont signé ce lundi 06 février 2023, une convention portant création d’une unité de stockage de médicaments spécifique à l’hôpital militaire de Gabès, et leur distribution aux affiliés sociaux.

Les structures du ministère de la Défense se chargent, en vertu de cette convention, de la construction de cet espace, moyennant un financement de la CNAM, indique le ministère des Affaires sociales dans un communiqué.

L’unité en question sera exploitée par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Cette unité va permettre de faciliter et de rapprocher la distribution des médicaments des affiliés sociaux, souffrant de pathologies lourdes et malignes, lesquels prennent, quotidiennement la peine des déplacements, en vue de s’en procurer, a souligné Malek Zahi.

« Cette convention s’inscrit dans le cadre de l’appui de l’institution militaire aux efforts de l’Etat, en matière de mise en place des services publics à dimension sociale et humaine », a déclaré Mémiche.

Ce projet intervient, en réponse aux demandes pressantes des habitants de Gabès en particulier, et de ceux des gouvernorats du Sud, en général, et dans le cadre des efforts des pouvoirs publics de rapprocher les prestations sanitaires des citoyens, notamment ceux qui souffrent des maladies malignes et cancéreuses, a-t-il ajouté en substance.

