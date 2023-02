Tunisie : Zahi s’entretient avec l’ambassadeur turc, le bilan du séisme dépasse les 21 mille morts

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a reçu ce vendredi 10 février, l’ambassadeur de Turquie à Tunis, Çağlar Fahri Çakıralp, et lui a exprimé les sentiments de compassion et de soutien au peuple turc frère, à la suite du séisme ayant frappé la Turquie, à l’instar de ce qui s’est produit en Syrie.

Le ministre a présenté ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes, souhaitant prompt rétablissement aux blessés.

Le diplomate turc a exprimé sa reconnaissance pour le peuple tunisien, pour l’élan de solidarité exprimé envers la Turquie et la Syrie, comme il a dit sa gratitude pour le noble geste des symboles de l’Etat tunisien envers cette catastrophe.

Selon un dernier bilan encore provisoire, annoncé ce vendredi par les autorités turques et syriennes, le séisme a fait plus de 21 000 morts, (17 674 en Turquie et 3 377 en Syrie) ; un bilan plus lourd que celui enregistré lors du séisme de l’été 1999, ayant frappé Izmit à l’ouest de la Turquie, dans lequel 17 400 personnes avaient péri.

Ce faisant, les deux parties ont évoqué la coopération bilatérale dans le domaine sociale, et ont convenu de signer la motion des procédures administrations de la sécurité sociale dans les plus brefs délais, selon un communiqué du ministère des Affaires sociales.

Gnetnews