Tunisie : Zar dit n’avoir qu’un seul poulailler et affirme qu’une minoritÃ© a Ã©tÃ© chargÃ©e par KaÃ¯s SaÃ¯ed d’assainir l’UTAP

Tunisie : Zar dit n’avoir qu’un seul poulailler et affirme qu’une minorité a été chargée par Kaïs Saïed d’assainir l’UTAP

Adelmajid Zar a affirmé ce jeudi 19 Mai qu’il est le président effectif de l’UTAP, étant donné qu’il était élu à l’issue du congrès, du conseil central et de la part des agriculteurs.

Dans un entretien avec Shems, il a indiqué que « la séance qui s’était tenue hier, au cours de laquelle Noureddine Ayed a été élu pour lui succéder à la tête de l’organisation, est une séance illégale tenue par une minorité ».

Ces personnes ont déclaré « avoir une procuration de la part de Kaïs Saïed d’assainir l’UTAP, dont Ben Ayed ».

Zar a ajouté que « le problème avait débuté lorsque le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, a convoqué six membres de l’union, l’a exclu de cette rencontre, et puis il a convoqué uniquement son adjoint ».

Il a ajouté que sa relation avec Ayed était bonne mais a changé depuis qu’il rencontré le président.

Abdelmajid Zar a parlé de « trahison à l’intérieur de l’organisation agricole, et une tentative de la diviser, d’y attenter de l’intérieur, de l’écarter et de l’affaiblir ».

Il a, également, exclu les informations faisant état de sa fuite à l’étranger, affirmant qu’il se trouve en Tunisie.

S’agissant de sa relation avec Ennahdha, il a indiqué ne pas avoir de lien organisationnel avec ce mouvement, ou avec tout autre parti, et a rappelé avoir démissionné du conseil de la Choura d’Ennahdha depuis 2012.

Il a ajouté qu’il ne se ralliera à aucun parti, tant qu’il exerce ses activités au sein de l’organisation agricole.

Le chef de l’UTAP a répondu aux accusations qui lui ont adressées, de spéculation et d’enrichissement illicite, appelant à donner l’occasion à la justice de jouer son rôle, et excluant l’accusation de spéculation.

S’agissant de l’enrichissement illicite, il a dit posséder un seul poulailler, démentant les informations selon lesquelles il a un poulailler opérant contrairement aux procédures légales.

L’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) avait annoncé, hier que « la réunion tenue le mercredi 18 Mai 2022 par des membres de son Conseil central, est considérée comme étant nulle et non avenue, du fait des irrégularités et des infractions l’ayant marquée, enfreignant le règlement intérieur de l’UTAP ».

Une réunion s’était tenue, auparavant, avec la participation des membres du Conseil central de l’organisation syndicale, avait décidé de démettre de ses fonctions, le président de l’organisation, Abdelmajid Zar, et de le remplacer par Noureddine Ben Ayed, pour en assurer la gestion.

Gnetnews