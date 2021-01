Tunisie : « Mechichi sera le bienvenu aux Etats-Unis, aussitôt la nouvelle administration installée » (Blome)

« La Tunisie pourrait compter sur la nouvelle administration américaine, où elle a beaucoup d’amis », a affirmé hier, jeudi 07 janvier, l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Donald Blome, lors de sa rencontre avec le chef du gouvernement, Hichem Mechichi.

Reçu hier, jeudi 07 janvier 2021 à la Kasbah, Blome a affirmé que « la Tunisie et les Etats-Unis partagent les mêmes principes de démocratie et de liberté », une déclaration qui est intervenue au lendemain de la marche sur le Capitole, un événement, sans précédent et d’une violence inouïe, qui a ébranlé la démocratie américaine, plongeant le monde entier dans la stupéfaction.

Comme pour rassurer sur la transition dans son pays, le diplomate US ayant rejoint son poste à Tunis sous Donald Trump, a adressé une invitation à Hichem Mechichi, qui sera « le bienvenu aux Etats-Unis, aussitôt la nouvelle administration américaine installée », a-t-il souligné, cité dans un communiqué de la présidence du gouvernement.

Blome a, par la même occasion, présenté ses félicitations à l’occasion du dixième anniversaire de la révolution, correspondant au jeudi 14 janvier 2021, réitérant l’engagement de son pays « à consolider le processus démocratique en Tunisie », de manière à appuyer la société civile, à permettre l’autonomisation de la femme et des jeunes, à relancer les réformes économiques, à consolider la démocratie participative et à renforcer la sécurité.

Le chef du gouvernement a, lui, souligné la profondeur des relations diplomatiques entre les deux pays qui remontent à plus de 200 ans ; les Etats-Unis avaient signé le premier traité d’amitié et de commerce avec la Tunisie, en 1799″.

Mechichi a, par ailleurs, salué le soutien américain sur le plan socioéconomique, appelant à hisser le niveau de coopération bilatérale, au service des intérêts conjoints des deux pays.

