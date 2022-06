Turquie/ Arabie Saoudite : Erdogan et Ben Salmane amorcent « une nouvelle ère de coopération »

Le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salamane, a été accueilli, en grande pompe, à Ankara, une visite qui marque la réconciliation entre les deux pays, l’entente parfaite et « une nouvelle ère de coopération ».

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan et le Prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salmane ont discuté, mercredi, d’une nouvelle ère de coopération, notamment dans les domaines politique, économique, militaire, sécuritaire et culturel, ainsi que du renforcement des liens bilatéraux, rapporte l’agence de presse turque, Anatholie.

Selon une déclaration commune, les dirigeants turc et saoudien ont souligné la détermination de deux pays à entamer une nouvelle ère de coopération globale dans de nombreux domaines. Ankara et Riyad ont décidé d’approfondir la consultation et la coopération sur les questions régionales afin de renforcer la stabilité et la paix dans la région, selon la même source.

Les deux dirigeants ont promis de développer et de maintenir la coopération sur la base de la « fraternité historique » entre les deux nations. Ils ont, en outre, souligné l’importance d’augmenter le nombre de vols, de faciliter le commerce bilatéral, d’explorer les possibilités d’investissement et de les transformer en partenariats concrets, indique la déclaration commune.

L’Arabie saoudite a exprimé sa gratitude à la Turquie pour son soutien à la candidature de Riyad pour accueillir l’EXPO 2030, ajoute la même source.

Recep Tayyip Erdogan avait effectué, fin avril, une visite de travail de deux jours en Arabie saoudite dans le but de renforcer les liens bilatéraux.

Au cours de sa visite, le président turc a rencontré le roi saoudien Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, ainsi que le prince héritier, et a discuté de diverses questions internationales, régionales et bilatérales.

Ankara et Riyad sont déterminés à poursuivre leurs efforts en faveur des intérêts communs et de la stabilité de la région, avait déclaré Erdogan au terme de sa visite en Arabie saoudite, conclut Anatholie..