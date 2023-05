Turquie : Une présidentielle aux forts enjeux, Erdogan en avance mais…

La Turquie se dirige vers un second tour, à l’issue d’un premier tour d’une présidentielle, extrêmement suivie, qui a eu lieu hier, dimanche 14 Mai 2023.

Le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, que l’on dit affaibli par la crise économique qui secoue son pays, et par le séisme ravageur l’ayant frappé, est nettement en avance par rapport son rival, sans avoir réussi à dépasser le seuil des 50 % et à trancher la bataille dès le premier tour.

Il est ainsi crédité de 49,42 % des suffrages, selon des résultats encore partiels de ce scrutin aux forts enjeux.

Son rival, Kemal Kiliçdaroglu (74 ans) candidat unique de six partis d’opposition à la présidentielle, a recueilli, lui, 44,95 % des voix, un score inespéré, que l’opposition n’a jamais réussi à avoir face au candidat de l’AKP, depuis 20 ans, où il était à la tête de ce grand pays, qui trône sur deux continents, l’Europe et l’Asie.

Erdogan (69 ans), un chef d’Etat charismatique qui a transformé économiquement la Turquie, l’a modernisé et en a rétabli la grandeur sur la scène internationale, est critiqué pour sa propension à l’autocratie, et sa tendance à réprimer les voix discordantes, et la liberté de la presse.

L’Occident lui reproche d’avoir « islamisé » la Turquie, ce pays à l’héritage laïc et kaméliste très profond, chose dont il se défend, s’affichant comme étant une incarnation d’une alliance entre Islam et démocratie, conservatisme et laïcité, authenticité et modernité.

Ces élections ont, néanmoins, montré que ce pays de près de 85 millions d’habitants est divisé entre deux visions et deux modèles de société.

Les élections législatives, qui se sont déroulées le même jour, ont débouché sur une victoire nette de la coalition d’Erdogan, ayant recueilli environ 320 sièges, sur un total de 600

Gnetnews