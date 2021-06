Un confinement ciblé attendu dans le Grand-Tunis : couvre-feu à 20 h et activités commerciales réduites ?

Un confinement ciblé serait décrété dans la plupart des délégations du Grand-Tunis, vu l’accélération de la propagation du virus au cours des deux dernières semaines, et la détection du variant indien, dit Delta, connu pour sa forte contagiosité.

Le gouverneur de Tunis a écarté l’hypothèse d’un confinement général dans ce district de quatre gouvernorats (Tunis, Ariana, la Manouba et Ben Arous), étant donné que le taux d’incidence du virus n’est pas de 400 cas sur 100 000 habitants dans toutes les délégations.

Dans sa deuxième déclaration médiatique, ce mardi, à Mosaïque, il a indiqué que l’instance nationale anti-coronavirus allait se réunir pour prendre les mesures qu’elle juge nécessaires, préconisant des mesures unifiées de confinement ciblé, qui seraient renforcées par d’autres dispositions au niveau des délégations tout en veillant sur leur bonne application.

La présidence du gouvernement prévoit des mesures spécifiques pour chaque région, selon le taux d’incidence du virus, considéré comme étant extrêmement élevé lorsqu’il atteint 100 cas pour 100 000 habitants, un seuil largement dépassé dans la plupart des régions du territoire national :

I -Moins de 200 cas :

*Sans mesures de confinement

*Sans mesures de fermeture et d’interdiction des déplacements

*couvre-feu de 22h à 5h

*Activité commerciale ordinaire.

II-Entre 200 et 300 cas :

*Confinement ciblé

*sans mesures de fermeture et d’interdiction des déplacements

*Couvre-feu avancé à 20h jusqu’à 5h, le jour suivant

*Activités commerciales réduites.

III- Entre 300 et 400 cas :

*Confinement ciblé

*la région sera quadrillée et isolée

*Couvre-feu à 20 heures

*Activités commerciales réduites

IV – Plus de 400 cas :

*Confinement total

*la région quadrillée et isolée

*Couvre-feu à 20 heures

*Approvisionnement en denrées alimentaires et en produits et équipements médicaux.

