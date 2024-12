Un conseil ministÃ©riel pour anticiper les vagues de froid et les intempÃ©ries hivernales

Un conseil ministériel pour anticiper les vagues de froid et les intempéries hivernales

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé ce mercredi 11 décembre 2024 un conseil ministériel restreint au Palais de la Kasbah. La réunion a été consacrée au suivi des mesures préventives face aux défis liés à l’hiver, aux fortes pluies et aux vagues de froid. Plusieurs ministres et représentants d’organismes publics étaient présents, notamment ceux de l’Intérieur, de la Santé, des Finances, de l’Environnement et de la Défense nationale.

En ouverture de la session, le chef du gouvernement a insisté sur l’importance de la coordination entre les structures nationales et régionales, en s’appuyant sur le système d’alerte précoce de l’Institut national de la météorologie. L’objectif est d’assurer des interventions efficaces et rapides tout en répondant aux besoins des populations vulnérables, particulièrement dans les régions du Nord-Ouest et du Centre.

Des mesures concrètes pour faire face aux intempéries

Le conseil a présenté un plan national détaillé pour préparer l’ensemble des ministères et des structures concernées aux défis climatiques. Parmi les mesures adoptées :

-Augmentation du stock de bouteilles de gaz liquéfié pour garantir leur disponibilité, en particulier dans les régions les plus exposées aux vagues de froid.

-Renforcement des aides d’urgence destinées aux familles défavorisées.

-Mise en place d’un plan d’évacuation coordonné pour gérer les zones à risque d’inondation et assurer le déblocage rapide des points noirs causés par l’accumulation d’eau.

-Augmentation des allocations budgétaires pour soutenir les familles modestes, notamment celles vivant dans les zones montagneuses.

-Amélioration de la gestion des eaux de ruissellement par la réhabilitation des barrages et bassins collinaires et l’étude de nouveaux projets pour capter les excès.

-Préparation de centres d’hébergement équipés à l’avance pour accueillir les citoyens affectés par les intempéries, avec un soutien médical adéquat.

-Possibilité de création d’un hôpital de campagne si les conditions climatiques l’exigent.

-Renforcement des infrastructures hospitalières avec des générateurs électriques, des stocks d’oxygène, de carburant et de médicaments essentiels, notamment dans les régions à haut risque.

