Un couvre-feu de 15 jours instaurÃ© dans le Grand-Tunis Ã  partir de ce jeudi

Un couvre-feu de 15 jours instauré dans le Grand-Tunis à partir de ce jeudi

Un couvre-feu est décrété dans le Grand-Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous, et la Manouba), à compter de ce jeudi 08 octobre, pendant 15 jours.

Il se poursuit de 21h à 5h du matin, les lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi ; et de 19h à 5h du matin, le week-end (samedi et dimanche).

Cette décision intervient au terme de la réunion hier des quatre gouverneurs du district du Grand-Tunis, au cours de laquelle une série de mesures ont été prises, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, en vue de faire fléchir la tendance exponentielle des nouvelles contaminations, des hospitalisations et des décès.

