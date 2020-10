Suspension de la priÃ¨re du vendredi, des marchÃ©s hebdomadaires, de la consommation dans les cafÃ©sâ€¦dans le Grand-Tunis

Suspension de la prière du vendredi, des marchés hebdomadaires, de la consommation dans les cafés…dans le Grand-Tunis

Face à une situation épidémiologique critique dans le Grand-Tunis, du fait de l’accélération de la propagation de l’épidémie du Covid-19, des mesures exceptionnelles ont été décrétées à l’issue de la réunion de la commission régionale de prévention des catastrophes et d’organisation des secours, tenue hier après-midi, mercredi 07 octobre, en présence des quatre gouverneurs du district.

Outre l’instauration d’un couvre-feu à compter de jeudi jusqu’au 23 octobre, qui excepte les cas urgents, les activités professionnelles nocturnes, les opérations d’approvisionnement et les marchés de gros, les nouvelles dispositions, détaillées dans des communiqués distincts du gouverneur de Tunis et de son collègue de l’Ariana, portent sur la suspension de la prière du vendredi, ainsi que des marchés hebdomadaires.

Les représentants régionaux ont également imposé en concertation avec les autorités centrales, l’obligation du port du masque, y compris dans les espaces ouverts.

Ils se sont résolus à garantir la continuité des activités des entreprises économiques dans la région, avec une application stricte des protocoles sanitaires, appelant les entreprises à accorder une autorisation à leurs employés, leur permettant de circuler pendant la période du couvre-feu.

Les établissements scolaires et d’enseignement supérieur, les centres de formation, et les structures sociales seront maintenus ouverts, avec une application stricte des protocoles sanitaires.

Les gouverneurs appellent les citoyens à éviter de circuler à l’intérieur et à l’extérieur du district du Grand-Tunis, sauf en cas de nécessité.

Ils promettent un approvisionnement régulier dans les quatre gouvernorats en produits de première nécessité, tout en décrétant l’interdiction de toute consommation sur place dans les cafés, restaurants, et les salons de thé ; ces locaux doivent se limiter au prêt-à-emporter.

Les campagnes de désinfection seront intensifiées dans tous les espaces publics, autant de mesures qui visent à appuyer les efforts de la communauté médicale et du gouvernement, en vue de juguler cette deuxième vague qui secoue la Tunisie et qui risque d’empirer gravement dans les prochains quinze jours, si rien n’est fait, et si tout un chacun ne se conforme pas aux gestes barrières (port du masque, distanciation physique et sociale, et hygiène des mains).

