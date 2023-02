Un deuxième « ballon espion » chinois repéré au dessus de l’Amérique Latine

Le Pentagone a confirmé vendredi soir la présence d’un deuxième ballon de surveillance en provenance de Chine survolant l’Amérique du Sud, ce qui a tendu les relations entre les États-Unis et la Chine. Le porte-parole du Pentagone, le général de brigade Patrick Ryder, a déclaré que les rapports indiquaient un ballon en train de traverser l’Amérique latine. Cependant, ni sa localisation ni la direction qu’il prend n’ont été précisées.

Jeudi, les États-Unis avaient annoncé avoir repéré un ballon espion chinois de 30 mètres de diamètre, volant à une altitude de 18 000 mètres, en particulier au-dessus d’installations militaires. En raison de cet incident, la visite du chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, en Chine a été reportée.

La Chine a reconnu que l’appareil en question venait de Chine et a présenté des excuses. Selon un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, il s’agirait d’un appareil civil utilisé pour des recherches météorologiques qui aurait dévié de sa trajectoire en raison des vents.

Cependant, Daniel Russel, ancien diplomate américain pour l’Asie sous la présidence de Barack Obama, a jugé cet alibi « ridicule ». Ce samedi, la Chine a accusé certains politiques et médias américains de profiter de l’incident pour attaquer et diffamer la Chine. Le communiqué affirme que la Chine se conforme toujours strictement au droit international et n’a jamais violé le territoire et l’espace aérien d’un pays souverain.

