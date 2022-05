Un doublé de Maâloul offre une victoire précieuse à Al Ahly

Mené face à ENPPI, Al Ahly a tout renversé lors du temps additionnel. C’est le latéral gauche Ali Maâloul qui a égalisé à la 92ème minute de la rencontre et a ensuite trouvé le but de la victoire à la 97ème minute. Cette victoire est la première pour le club cairote depuis 45 jours suite à trois matchs nul et une défaite.

Ce succès propulse Al Ahly à la troisième place du classement avec 37 points après 16 journées.

GnetNews