Un ex du Zamalek attaque Sassi : « Il joue d’une manière commerciale »

Le milieu international tunisien, Ferjani Sassi, sera libre de tout engagement avec le Zamalek au terme de cette saison. Le joueur est fortement critiqué par les médias égyptiens mais aussi par des ex joueurs du club cairote.

Interrogé par Zamalek TV, Ahmed Abdelhalim a déclaré : « Il y a un grand point d’interrogation sur le rendement de Sassi lors des deux derniers matchs contre Al Ahly et Al Entej. Il est clair qu’il a la tête ailleurs et il doit absolument s’expliquer. Il joue d’une manière « commerciale ». Il ne fait pas d’efforts et ne donne pas le rendement que tout le monde attend de lui. C’est une joueur tout à fait remplaçable ».

