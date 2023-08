La Tunisie prétend à l’appui de la NASA pour installer sa propre agence spatiale

Le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Néji, et la délégation l’accompagnant ont effectué hier, mardi 01 août, une visite à la Nasa, agence spatiale américaine (National Aeronautics and Space Administration), dans le cadre de la visite du travail qu’il effectue aux Etats-Unis.

Il a été accueilli par la directrice adjointe, Pamela Melroy, et autres responsables de l’agence, première dans le monde en matière d’exploration de l’espace et de démystification du cosmos.

Cette visite a été focalisée sur la consolidation de la coopération dans le domaine de l’espace, des satellites, des télécommunications par satellite, et des recherches dans les domaines des planètes, des étoiles et des météorites, indique le ministère des technologies de la Communication, dans un communiqué.

Les discussions ont, par ailleurs, porté sur « les moyens d’appuyer la Tunisie en matière de création de son agence de l’espace, pour superviser les différentes activités spatiales nationales, réaliser des projets nationaux dans le domaine de l’espace, et contribuer aux projets internationaux.

Il a été, par ailleurs, question de l’adhésion de la Tunisie à la convention internationale relative à l’espace, en vue de tirer profit des connaissances et des expériences en matière d’exploration, et contribuer aux recherches scientifiques et technologiques y afférentes.

Gnetnews