Un navire en difficulté au large du Golfe de Gabès fait craindre une catastrophe environnementale

Le Golfe de Gabès serait menacé par une grave catastrophe environnementale. En effet, dans un communiqué paru ce vendredi 15 avril, le ministère de l’Environnement, a annoncé l’activation du plan national d’intervention suite à une pollution maritime.

Un bateau commercial battant pavillon Équato-Guinéen, transportant 750 tonnes de gasoil a connue des difficultés en pleine mer, au large des côtes tunisiennes. D’après le communiqué, le navire qui a quitté le port de Damiette en Egypte pour rejoindre Malte a connu des difficultés causées par le mauvais temps et la houle en haute mer.

Dans un premier temps, l’équipage a demandé aux autorités tunisiennes l’autorisation d’accoster à environ 7 km de la côte du Golfe de Gabès. Mais très vite, la salle des machines a été inondée par l’eau de mer à hauteur de 2 mètres, contraignant les sept marins à bord a demander leur évacuation car le bateau risquait de chavirer.

Tout l’équipage a été évacué et les efforts sont actuellement concentrés pour maintenir le bateau stable, peut-on lire dans le même communiqué.

Des équipes conjointes de la marine nationale, du transport et de la Douane en plus des autorités régionales de Gabès travaillent pour éviter une catastrophe écologique dans la région et limiter ses effets.

D’après le département, la situation serait pour le moment sous contrôle.

