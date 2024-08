Un nouveau centre de collecte et de stérilisation du lait de chamelle en préparation à Hezoua

Un centre dédié à la collecte et à la stérilisation du lait de chamelle sera prochainement établi dans la délégation de Hezoua, dans le gouvernorat de Tozeur, une fois les procédures administratives finalisées. Ce projet, le premier du genre en Tunisie, est initié par la coopérative « Nega », spécialisée dans l’élevage de camélidés, dans le cadre du programme de l’Office de l’Élevage et des Pâturages visant à développer ce secteur et ses produits dérivés.

Le directeur de la coopérative, Mohamed Essid Maatallah, a indiqué que « Nega » regroupe cinq coopératives situées à Hezoua, Tamaghza et Nefta. Il a également exprimé la volonté de la coopérative de collaborer avec d’autres coopératives des régions voisines, notamment à Tataouine, Kébili et Médenine.

Un espace dédié a été aménagé pour la coopérative, équipé de tous les dispositifs nécessaires pour la collecte, la pasteurisation et le conditionnement du lait. Le projet vise à obtenir une double certification sanitaire, tant des structures publiques que privées, afin de promouvoir le lait de chamelle sur le marché national et à l’international, selon les normes sanitaires internationales. Ce programme s’inscrit dans le cadre du projet national de promotion de l’élevage de camélidés, financé conjointement par l’Office de l’Élevage et l’Agence de coopération allemande.

