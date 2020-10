Un projet de motion du PDL « condamnant l’apologie du terrorisme discuté lors d’une réunion à l’Assemblée »

La vice-présidente de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Samira Chaouachi, a présidé hier soir, lundi 26 octobre 2020, la réunion des présidents des blocs parlementaires.

La réunion a porté sur « un projet de motion présenté par le bloc du parti destourien libre (PDL), portant condamnation de l’apologie du terrorisme, et appel au gouvernement d’en assécher les sources, d’en démanteler le dispositif de financement, et de dissoudre les organisations politiques et associatives appuyant la violence, et la pensée obscurantiste et extrémiste ».

« Les présidents des groupes de l’Assemblée ont interagi avec le projet de motion, de point de vue de la forme et du contenu, et de son adéquation avec les dispositions du règlement intérieur, selon son lien avec les priorités parlementaires » .

Il a été question, au terme de la réunion, « de s’accorder à ouvrir la voie aux présidents des groupes pour présenter leurs observations d’une manière écrite, à condition que la présidente du PDL en présente la version définitive, au cours de la semaine prochaine ».

