Un rÃ©gime spÃ©cifique pour la municipalitÃ© de Tunis examinÃ© lors dâ€™un entretien Mechichi/ Abderrahim

Un régime spécifique pour la municipalité de Tunis examiné lors d’un entretien Mechichi/ Abderrahim

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, s’est entretenu ce mercredi 18 novembre au palais de la Kasbah, avec la maire de Tunis, et cheikhat el-Medina, Souad Abderrahim.

La rencontre a porté sur les projets soumis à la municipalité de Tunis dans le cadre du partenariat public et privé (PPP), et l’éventuelle ouverture de la capitale sur son environnement marin, outre la régularisation foncière de biens immobiliers et de terres domaniales, afin qu’ils soient exploités par la municipalité dans des projets d’investissement, rapporte un communiqué de la Kasbah.

Il a été, par ailleurs, question des problèmes rencontrés par la municipalité de Tunis, notamment les difficultés financières et le manque de ressources humaines. La possibilité de consacrer un régime spécifique à la municipalité de Tunis, dans la mesure où elle abrite un tiers des habitants de la capitale et rassemble 15 arrondissements municipaux, a été évoquée.

Souad Abderrahim a déclaré avoir adressé une invitation au chef du gouvernement pour présider la conférence des maires francophones qui se tiendra en Tunisie.

Gnetnews