Une circulaire gouvernementale pour promouvoir l’huile d’olive sur le marchÃ© intÃ©rieur

Une circulaire gouvernementale pour promouvoir l’huile d’olive sur le marché intérieur

Le chef du gouvernement a décrété, jeudi 12 décembre 2024, une circulaire visant à renforcer la promotion de l’huile d’olive sur le marché intérieur pour la saison 2024/2025.

Ce texte appelle les ministres et secrétaires d’État à instruire les établissements relevant de leur tutelle à collaborer étroitement avec les amicales et les mutuelles du secteur public. Ces structures, bénéficiant de financements publics, jouent un rôle clé dans l’économie sociale et solidaire. Elles sont ainsi invitées à soutenir le programme national de promotion de l’huile d’olive en coordination avec l’Office national de l’huile (ONH).

Concrètement, les amicales et mutuelles sont encouragées à programmer des achats d’huile d’olive pour leurs affiliés, tout en mettant en place des facilités de paiement. La circulaire précise que les paiements devront être effectués dès la réception des quantités convenues.

Cette initiative s’inscrit dans les mesures décrétées par le Président de la République pour soutenir les agriculteurs et renforcer les capacités de stockage et la promotion des produits oléicoles, en soulignant l’importance économique et sociale de ce secteur stratégique.

Enfin, le texte insiste sur la nécessité de mobiliser l’ensemble des parties prenantes afin de garantir la réussite de ce programme et d’assurer un accès généralisé des consommateurs à l’huile d’olive, produit emblématique de la Tunisie.

Gnetnews