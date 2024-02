Une étude de l’Union postale universelle sur la réalité du secteur de la poste en Tunisie

Le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Néji, a reçu des experts de l’Union postale universelle, pour prendre connaissance de l’état d’avancement de l’étude menée à la demande du ministère, autour du diagnostic de la situation du secteur postal en Tunisie, et proposer des solutions à même de le développer, en adéquation avec l’évolution des besoins sur le double-plan national et régional.

Cette étude s’inscrit dans le cadre du programme de soutien technique, relevant de l’Union postale universelle.

Le ministère cherche, à travers, cette étude à mettre en place une politique sectorielle intégrale du secteur de la poste, adaptée aux défis nationaux économiques et sociaux. Le but étant de réviser les cadres réglementaires et juridiques lés au secteur, ce qui permet de répondre aux engagements internationaux et régionaux, notamment, les standards internationaux de l’Union postale universelle.

La Tunisie a rallié, officiellement, l’Union postale universelle, à l’issue de la signature de la convention postale internationale en 1878. L’UPU a procédé à la coordination des politiques postales entre les pays membres, et au développement du système postal mondial.

Gnetnews