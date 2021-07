Une incidence de 1742 cas sur 100 mille habitants à Bizerte Nord, confinement général à partir de jeudi dans sept délégations

Un confinement général sera décrété à partir de demain jeudi 08 juillet dans plusieurs délégations de Bizerte, pendant une durée de 05 jours, face à la dégradation de la situation épidémiologique à travers le gouvernorat.

Le gouverneur de Bizerte et président de la commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours, Mohamed Gouider, a fait savoir que ce confinement allait être instauré les 8, 9, 10, 11 et 12 juillet dans les délégations de Bizerte Nord, Bizerte Sud, Zarzouna, Menzel Jemil, Menzel Bourguiba, Tinja, et Joumine.

Cette mesure qui excepte les cas urgents, le travail nocturne, les examens nationaux, l’approvisionnement des marchés… s’inscrit « dans le cadre des mesures régionales et centrales visant à contenir les chaînes de transmission et à prévenir une plus grande propagation du virus », a-t-il souligné en substance.

La situation épidémique est d’une extrême gravité, avec un taux d’incidence dans l’ensemble du gouvernorat de 583 cas de contamination sur 100 mille habitants.

Les délégations du Grand-Bizerte ont enregistré des chiffres alarmants, dont la délégation de Bizerte Nord, ayant recensé jusqu’à lundi dernier, 1742 cas de contamination sur 100 mille habitants, Zarzouna (1428 cas), Menzel Jemil (475 cas), Menzel Bourguiba (493 cas), et Joumine (562 cas)…

Gnetnews