Une mise en demeure envoyée à l’union internationale des oulémas musulmans, section de Tunis (PDL)

Le parti destourien libre (PDL) annonce que la direction générale des associations relevant de la présidence du gouvernement, a envoyé une mise en demeure officielle à l’Union internationale des oulémas musulmans, section de Tunis, en application de l’article 45 du décret-loi n’o 88, du 24 septembre 2011, régissant les associations.

Cette mise en demeure relève une série de contraventions, dont la violation des dispositions des articles 1 et 2 de la constitution, et de l’article 3 du décret-loi sur les associations, dans la mesure où les statuts de l’UIOM comprennent des clauses, selon lesquelles, cette organisation tend à torpiller les fondements de la république et attenter à la civilité de l’Etat, indique le PDL.

L’association enfreint les lois régissant le système éducatif, en instaurant un système éducatif parallèle, ainsi que l’article 04 du décret-loi régissant les associations, qui leur interdit tout fanatisme, et toute discrimination sur des bases religieuses, au niveau de leurs données, programmes, activités, ajoute le parti.

Il leur interdit la collecte des fonds pour appuyer les partis politiques, alors que cette organisation reçoit des financements étrangers, son trésorier et ses dirigeants sont membres du mouvement Ennahdha, qui bénéficie d’une manière ou d’une autre de tels financements, souligne le parti destourien libre (PDL).

Cette organisation contrevient à l’article 09 du décret-loi des associations, étant donné que ses fondateurs sont des dirigeants du mouvement Ennahdha, selon la même source.

Le fait que les sources de financement de l’association mère ne soient pas connues, constitue un soupçon de blanchiment d’argent, conformément à la loi de lutte contre le terrorisme et de blanchiment d’argent de l’année 2015, indique le parti.

Cette mise en demeure intervient suite à une plainte du parti destourien libre.

Gnetnews