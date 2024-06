Une opÃ©ration de sÃ©curitÃ© Ã  l’Ã©chelle nationale aboutit Ã  l’arrestation de 1416 personnes recherchÃ©es

Une opération de sécurité à l’échelle nationale aboutit à l’arrestation de 1416 personnes recherchées

Le samedi 22 juin 2024, toutes les unités de la police nationale et de la garde nationale ont mené une série d’opérations de sécurité à travers l’ensemble du territoire de la République. Ces opérations, visant à maintenir l’ordre public et à lutter contre diverses formes de criminalité, ont permis de réaliser plusieurs interventions et saisies significatives.

Les résultats enregistrés sont les suivants :

– Arrestations: 1416 personnes recherchées ont été arrêtées au profit de différentes unités de sécurité et structures judiciaires.

– Véhicules saisis: 24 voitures recherchées ont été saisies.

– Deux-roues et voitures sans papiers: 603 motos et 34 voitures ne disposant pas de leurs documents légaux ont été confisquées.

– Infractions routières: 3406 procès-verbaux et contraventions pour des infractions routières ont été dressés.

– Infractions radar: 126 contraventions pour excès de vitesse ont été enregistrées.

– Procès-verbaux judiciaires: 1260 procès-verbaux judiciaires ont été établis.

– Infractions fiscales : 416 procès-verbaux fiscaux ont été rédigés.

– Infractions économiques: 52 procès-verbaux économiques ont été émis.

– Saisies de drogue: Des quantités importantes de drogues de différentes sortes ont été saisies.

– Saisies de matériel pour traversées clandestines : Des moteurs et des embarcations maritimes destinées à des tentatives de franchissement illégal des frontières maritimes ont été confisqués.

