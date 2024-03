Une rencontre de coopération juridique entre la Tunisie et le Liban au ministère de la Justice

Aujourd’hui, la ministre de la Justice, Mme Leila Jaffel, a accueilli au siège du ministère Henri Khoury, ministre libanais de la Justice, en visite officielle en Tunisie. Accompagné de l’ambassadeur libanais en Tunisie, et en présence du chef du cabinet de la ministre de la Justice ainsi que d’un représentant du ministère des Affaires étrangères, cette rencontre a été l’occasion de discuter de plusieurs questions cruciales liées à la coopération juridique entre les deux nations.

Les deux ministres ont souligné la nécessité de consolider les liens entre la Tunisie et le Liban, notamment en renforçant la coopération judiciaire.

Une part importante des discussions a été consacrée à l’examen et à l’amélioration de l’accord sur l’échange de coopération judiciaire, l’exécution des jugements et l’extradition des criminels entre la Tunisie et le Liban. Signé à Beyrouth le 28 mars 1964 et approuvé à Tunis le 16 mars 1966, cet accord a été au cœur des échanges, visant à moderniser ses dispositions pour mieux répondre aux réalités actuelles.

Les ministres ont exprimé leur engagement envers le renforcement des relations bilatérales, soulignant l’importance de favoriser des opportunités de coopération mutuellement bénéfiques dans les domaines législatif et judiciaire.

