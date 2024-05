Une rÃ©union de concertation Ã  Rome entre les ministres de l’IntÃ©rieur tunisien, italien, algÃ©rien et libyen

Une réunion de concertation à Rome entre les ministres de l’Intérieur tunisien, italien, algérien et libyen

Une réunion de coordination s’est tenue, ce jeudi 02 Mai 2024, à Rome, entre les ministres de l’Intérieur d’Italie, de Tunisie, d’Algérie et de Libye, en vue de discuter la coopération conjointe au sujet des questions liées à la migration irrégulière et à la sécurisation des frontières.

Cette réunion à laquelle ont pris part des délégations de haut niveau des quatre pays, vise à unifier les positions, et à adopter une approche globale pour contrer le fléau migratoire, avec la participation des pays d’origine, de transit et de destination, et à mettre les grandes lignes en la matière.

Cette rencontre a, par ailleurs, constitué un espace de concertation et de coordination pour l’échange des points de vue autour des questions migratoires, ce qui permet d’élaborer une conception conjointe de mécanismes opérationnels de coopération.

Ont été présents à cette rencontre, outre le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, ses homologues italien, Matteo Piantadosi, algérien, Ibrahim Mourad, et Libyen, Imed Mustapha Trabelsi.

Gnetnews