Une semaine de vaccination massive du 10 au 18 octobre

Une semaine de journées portes ouvertes sera mise en place à partir du dimanche 10 octobre, jusqu’au 18 octobre. C’est ce qu’a annoncé le ministère de la Santé. Ces journées de vaccination massive seront dédiées aux 18 ans et plus qu’ils soient inscrits sur la plateforme EVAX ou non.

Par ailleurs, le département indique que les candidats au vaccin auront la possibilité de choisir entre cinq vaccins: Pfizer, Moderna, Janssen, Sputnik et AstraZeneca (pour la tranche d’âge 40 ans et plus).

Le ministère appelle notamment toutes les personnes qui ont raté leur rendez-vous pour l’injection de la deuxième dose à se rendre dans les centres de vaccination afin d’achever leur schéma vaccinal. Les horaires d’ouverture ont été fixés de 8h à 17h.

