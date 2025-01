USA: Donald Trump promet un second mandat radical

Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. Après son élection en novembre dernier, le républicain a officiellement succédé ce lundi 20 janvier à Joe Biden, lors d’une cérémonie d’investiture à Washington D.C. L’ancien président, qui effectue un retour historique, promet un second mandat encore plus percutant, affirmant vouloir régler « toutes les crises auxquelles le pays est confronté ».

Une « avalanche de décrets » en préparation

Donald Trump entend utiliser pleinement les décrets présidentiels pour imposer sa vision dès les premiers jours de son mandat. Selon des sources citées par Associated Press et Reuters, plus de 100 décrets seraient déjà prêts à être signés, soit bien plus que les 32 adoptés lors de ses 100 premiers jours en 2016. Ces décisions toucheront à des sujets cruciaux comme l’immigration, l’économie et l’énergie.

Immigration : des mesures controversées

L’immigration figure en tête des priorités du président. Donald Trump a promis de lancer « le plus grand programme d’expulsions de l’histoire américaine » en déclarant l’état d’urgence national, une mesure qui mobiliserait l’armée pour expulser les quelque 11 millions de migrants en situation irrégulière. Il prévoit également d’annuler plusieurs programmes d’accueil pour les demandeurs d’asile, notamment ceux en provenance d’Haïti, de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela.

Cependant, certaines de ces initiatives pourraient être entravées par des recours judiciaires ou le refus de certains pays d’accueillir leurs ressortissants. Lors de son premier mandat, plusieurs de ses décisions, comme le « Muslim Ban », avaient déjà été retoquées par les tribunaux.

Grâces présidentielles et mesures économiques

Parmi les décisions annoncées, des grâces pourraient être accordées aux personnes condamnées pour leur rôle dans l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021. « Vous serez très heureux de mes décisions », a assuré Trump à ses partisans.

Sur le plan économique, le président républicain prévoit un retour à une politique protectionniste. Il a notamment promis d’imposer des droits de douane de 25 % sur les produits en provenance du Mexique et du Canada, une décision qui pourrait relancer les tensions commerciales avec ces deux pays voisins. Trump a également menacé la Chine de nouvelles augmentations tarifaires, renforçant ainsi sa ligne dure face à Pékin.

Climat : un retour au forçage des énergies fossiles

Le président climatosceptique s’attaquera également à l’héritage environnemental de son prédécesseur. Il prévoit d’annuler une décision récente de Joe Biden limitant l’exploitation offshore des hydrocarbures. Fidèle à son slogan de campagne « Drill, baby, drill! », Trump entend relancer massivement l’extraction des énergies fossiles, défiant les préoccupations environnementales et les engagements climatiques.

Un mandat sous le signe de la rupture

En reprenant les rênes du pouvoir, Donald Trump affiche sa volonté d’imprimer un tournant radical à la politique américaine. Cependant, ses initiatives risquent de susciter une opposition féroce, tant sur le plan national qu’international, dans un contexte déjà marqué par de vives divisions politiques.

