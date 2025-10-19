USM Monastir : Tarek Jarraya arrive sur le banc

L’Union Sportive Monastirienne a annoncé la nomination de l’entraineur Tarek Jarraya sur le banc de l’équipe première.

Tarek Jarraya vient de quitter l’AS Gabés après un désaccord avec les dirigeants concernant ses conditions de travail.

Cet entraineur remplacera sur le banc de l’Union Sportive Monastirienne Montassar Louhichi, dont le contrat a été résilié à la suite de la lourde défaite subie face à la JS Kabylie en Ligue des Champions.