USMo : Jlassi claque la porte pour « des raisons personnelles »

Le coach adjoint de l’Union Sportive de Monastir a annoncé, sur sa page Facebook, qu’il a démissionné de son poste a^rès une expérience de 18 mois. Nizar Jlassi a souligné qu’il a mis fin à son expérience aux côtés de Lassaâd Jarda pour « des raisons personnelles ».

Le technicien a précisé : « La rupture avec le club s’est faite à l’amiable. Je lui souhaite plein de réussite et de succès en championnat et en coupe d’Afrique. Je remercie l’équipe dirigeante, le staff technique et médical et particulièrement les joueurs ».

GnetNews