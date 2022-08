Tunisie : Les meilleures vacances pour une rentrÃ©e scolaire sereine (PÃ©dopsychiatre)

Tunisie : Les meilleures vacances pour une rentrée scolaire sereine (Pédopsychiatre)

En cette fin de mois d’août, les grandes vacances touchent presque à leur fin, pour le plus grand malheur des enfants, mais aussi des parents. Si pour certains, ces vacances ont rimé avec amusement, plage, séjour à l’hôtel, ou même voyage (pour les plus chanceux), pour d’autres, dont les moyens sont limités, cette période estivale a été faite d’ennui et d’oisiveté, faute d’activités.

Dans les deux cas, les élèves devront tous affronter la fameuse étape de la rentrée scolaire avec plus ou moins de souvenirs de ces deux mois de répit.

Dans quelles mesures, la manière dont les plus jeunes ont passé leurs vacances, peut elle avoir un impact sur la rentrée et la scolarité en général ? Pour répondre à cette question nous nous sommes adressés au Dr Sami Othman, pédopsychiatre.

Les vacances c’est pour se reposer !

Comment occuper nos chers bambins pendant les vacances d’été ? Une question qui taraude les parents chaque année. Pour les ménages qui ont les moyens financiers, un séjour à l’hôtel, quelques journées à la plage gagnées grâce à la séance unique ou un petit passage chez la famille sont les solutions pour éviter que l’ennui l’ emporte.

Par ailleurs, d’autres solutions s’offrent à eux comme les activités sportives, la lecture ou les cours de langues offerts par de nombreux club d’été qui font florès en Tunisie.

Pour les enfants dont les parents ne peuvent pas s’offrir ce « luxe », qui devient de plus en plus onéreux, ils passeront malheureusement leurs vacances à la maison, devant la télévision, s’offrant de temps à autre un petit match de foot dans le quartier pour les garçons et quelques mariages pour les jeunes filles.

Pourtant, pour Dr Sami Othman, en réalité le concept de vacances scolaires ne doit pas forcement être lié à un séjour en hôtel ou un voyage à l’étranger. « Il n’y a pas de « vraies » vacances ou de vacances où on ne fait rien. Il s’agit d’un moment de repos pour les élèves, de retrouvailles avec la famille, de pouvoir s’amuser davantage et faire de nouvelles rencontres et garder de bons souvenirs pour les années à venir », nous dit-il.

Pour le pédopsychiatre, le principal objectif est de souffler et se ressourcer afin d’aborder la reprise de l’école. « Certes, de nos jours, les enfants sont parfois plus exigeants en termes de divertissements et d’activités à faire, mais chacun peut trouver son compte et profiter à sa façon », a-t-il ajouté. « Pendant l’année scolaire, les familles et les élèves sont sous la pression des études et les exigences de la vie moderne, de ce fait, les vacances doivent assurer un certain équilibre psychologique, de repos physique, plus de sommeil avec une meilleure gestion du temps sans contraintes et sans stress », poursuit-t-il.

Mais pour certains parents, il est hors de question de relâcher la pression afin que leurs enfants gardent le rythme scolaire pour qu’ils n’oublient pas tout ce qu’ils ont appris en leur faisant prendre des cours de soutien scolaire ou en leur achetant des cahiers d’exercices afin d’étudier à la maison. Ainsi, ce qui devrait être un moment de repos et une manière d’oublier le stress, devient pour certains élèves une pression qui vient s’ajouter à celle de la future rentrée.

« Le grand souci est justement de garder un rythme proche du rythme scolaire avec une pression autour des études et un désir de continuer un travail scolaire soutenu. Cette approche peut être néfaste et influencer de façon négative la reprise de l’école », prévient le Dr Sami Othman.

Les vacances: objet de discrimination à l’école

« Alors vous avez fait quoi pendant vos vacances? »…Telle est la fameuse question que tous les élèves se poseront mutuellement au moment de la rentrée. L’occasion pour eux de se comparer et de se raconter leurs plus beaux souvenirs, comme pour arrêter le temps. Cette question peut-elle faire l’objet de discrimination entre les élèves ? Oui, selon notre expert.

« Lors de la rentrée scolaire, beaucoup d’enfants se racontent comment ils ont passé leurs vacances, leurs rencontres et leurs visites. Ces moments peuvent être parfois, sources de conflits, de mésententes ou même de discrimination entre les élèves. Le rôle des familles et des enseignants est de valoriser les activités de chaque élève, de rappeler l’intérêt des vacances à savoir le repos, les réunions de famille et les visites familiales, l’ouverture sur d’autres horizons et de nouvelles rencontres même avec peu de moyens. Certaines activités comme les jeux, les sorties, la lecture doivent être autant valorisés au même niveau que les voyages ou les activités touristiques », analyse-t-il.

Quelques conseils

En somme, contrairement à l’imaginaire collectif, passer de bonnes vacances n’est pas une questions d’argent. Il s’agit de trouver les bonnes activités adaptées à chaque enfant. « Il est important de maintenir un temps de lecture, des jeux ludiques ou des activités extérieures en groupe. Ces derniers, notamment, renforcent la confiance de l’enfant en soi et dans ses capacités de socialisation et de connaitre d’autres enfants. Cela permettra d’aiguiser sa curiosité et de s’ouvrir sur d’autres horizons », souligne le spécialiste.

Pour ce dernier, l’essentiel est de trouver les activités à même d’apporter joie et bien-être, qui sont les clés essentielles pour un retour serein à l’école. « Il n’y a pas de modèle type d’activité pour les vacances, il s’agit plutôt d’un équilibre entre repos, rencontre et ouverture sur autrui pour se ressourcer et retrouver des forces pour l’école. Se rapprocher de sa grande famille et renouer des liens avec les grands parents et les cousins peuvent être sources d’épanouissement et de stimulation positive », conclut Sami Othman.

Wissal Ayadi