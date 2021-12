Vacances scolaires : Le ministère de l’Intérieur met en garde contre un trafic dense durant ces dates

A l’occasion des vacances scolaires et universitaires d’hiver pour l’année 2021, qui comprend les vacances administratives du Nouvel An 2022, la direction de la police de circulation et la Garde nationale du ministère de l’Intérieur ont annoncé que de nombreuses routes connaîtront un dense trafic, notamment aux dates suivantes:

Samedi 18 décembre 2021 à partir de 10h jusqu’à 20h

Dimanche 19 décembre 2021 de 10h à 20h

Vendredi 31 décembre 2021 de 12h à 6h

Samedi 1er janvier 2022 de 10h à 20h

Dimanche 2 janvier 2022 de 10h à 20h

Ainsi, les usagers de la route sont invités à prendre les précautions nécessaires au volant en :

– Ne pas dépasser la vitesse et respecter les panneaux de signalisation.

-Ne pas transporter de passagers sur un véhicule qui n’est pas prévu à cet effet.

-S’abstenir de faire des dépassements interdits

-Éviter d’utiliser un téléphone portable en conduisant

-Éviter de conduire lorsque vous êtes fatigué.

-La nécessité d’utiliser une ceinture de sécurité.

-Il faut laisser une distance de sécurité tout en continuant à marcher.

-La nécessité d’inspecter l’équipement technique des véhicules pour éviter les risques, les dysfonctionnements et les accidents.

Tous les moyens matériels et humains nécessaires ont été mis en place pour les guider et les assister, et ils peuvent, en cas de besoin, appeler les téléphones d’urgence suivants :

71.343.201 ou 71.342.787 Service de police de la circulation.

71.960.448 Le Centre national d’orientation de la Garde nationale.

80.10.11.11 le numéro vert du ministère de l’Intérieur.

197 Sécurité nationale.

193 Garde nationale.

Gnetnews