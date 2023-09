Vaccination contre la grippe saisonnière en Tunisie : Près de la moitié des doses disponibles et une distribution imminente

La secrétaire générale de l’ordre des pharmaciens de Tunisie, Thouraya Nayfer, a annoncé mardi que près de la moitié des doses de vaccin contre la grippe saisonnière avait été importée et était prête à être distribuée dans les pharmacies dès que le ministère de la Santé annoncerait le lancement de la campagne de vaccination.

Dans une déclaration à la TAP, elle a précisé que la Tunisie avait planifié l’importation d’environ 300 000 doses de vaccins antigrippaux saisonniers, dont la moitié avait déjà été acquise et le reste serait procuré dans les prochains jours. La distribution des doses disponibles se fera dans les jours à venir, a-t-elle ajouté.

Elle a expliqué que la date de début de la campagne de vaccination était choisie en fonction de normes scientifiques visant à optimiser l’efficacité du vaccin pendant la saison de la grippe en hiver.

Par ailleurs, Thouraya Nayfer a confirmé que le prix du vaccin resterait inchangé, soit entre 45 et 47 dinars par dose. Elle a également encouragé les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques à tirer parti des avantages de ce vaccin afin de préserver leur santé et d’éviter toute complication en cas d’infection par le virus de la grippe saisonnière. »

