Vaccination contre le papillomavirus : Se protéger contre le cancer du col de l’utérus

Le ministère de la Santé rappelle l’importance de la vaccination contre le virus du papillome humain (VPH), responsable de 95 % des cas de cancer du col de l’utérus. Cette maladie, qui représente la quatrième cause de cancer chez les femmes dans le monde, touche chaque année 600 000 nouvelles patientes et cause 342 000 décès.

En Tunisie, les chiffres sont tout aussi alarmants :

-Une femme reçoit un diagnostic de cancer du col de l’utérus chaque jour, soit plus de 400 cas enregistrés en 2022.

-Plus de 200 femmes en meurent chaque année, soit trois décès par semaine.

-Ce cancer est la troisième cause de mortalité par cancer chez les femmes dans le pays.

Face à cette menace, le ministère insiste sur la nécessité de la vaccination préventive, seule solution efficace pour éliminer ce cancer.

