Vague de chaleur historique en Europe : nouveaux records en France, l’Espagne et le Royaume-Uni sous tension

Une vague de chaleur exceptionnelle continue de toucher une large partie de l’Europe, avec des températures records enregistrées dans plusieurs pays du continent.

De nouveaux records absolus en France

En France, où le mois de juin atteint des niveaux de chaleur inédits, plusieurs records absolus ont été battus lundi. Rennes a enregistré 40,6°C et Bordeaux 41,9°C, tandis que le record national provisoire a été relevé à 43,3°C à Châteaumeillant, dans le centre du pays.

Selon Météo-France, l’indicateur thermique national a atteint 29,2°C, un niveau jamais observé pour un mois de juin. Il s’agit de la deuxième vague de chaleur en moins d’un mois en Europe de l’Ouest, un phénomène que les scientifiques rattachent à l’intensification des épisodes météorologiques extrêmes liée au changement climatique.

Un bilan humain déjà lourd

Les conséquences sur le plan humain sont préoccupantes. En France, deux jeunes enfants ont été retrouvés morts dans un véhicule exposé à la chaleur, dans le sud du pays. Plusieurs décès par noyade ont par ailleurs été recensés durant le week-end, des personnes ayant tenté de se rafraîchir dans des plans d’eau.

L’Espagne et le Portugal également touchés

L’Espagne fait face à des températures dépassant les 40°C dans plusieurs régions. À Madrid, les autorités ont ouvert des centres climatiques destinés aux personnes vulnérables. Le Portugal devrait quant à lui enregistrer mardi les températures les plus élevées de la semaine.

Le nord de l’Europe et le Royaume-Uni sous surveillance

Dans le nord du continent, la Belgique pourrait connaître la semaine la plus chaude de son histoire récente, tandis que les Pays-Bas pourraient atteindre 37°C. En Allemagne, plusieurs noyades ont également été signalées, alors que la chaleur pousse de nombreux habitants vers les lacs et les zones de baignade.

Le Royaume-Uni a déclenché une alerte rouge pour chaleur extrême dans plusieurs régions du sud, dont Londres, où les températures pourraient approcher les 40°C. La Suisse, l’Autriche et plusieurs pays des Balkans s’attendent également à des températures largement supérieures aux normales saisonnières dans les prochains jours.