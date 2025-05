Vers un nouveau bras de fer Ã  la Transtu : La FÃ©dÃ©ration gÃ©nÃ©rale du transport brandit la menace d’une grÃ¨ve

Vers un nouveau bras de fer à la Transtu : La Fédération générale du transport brandit la menace d’une grève

Le bureau exécutif de la Fédération générale du transport relevant de l’UGTT a annoncé, en coordination avec l’ensemble des syndicats de base de la société Transport de Tunis (Transtu), l’envoi imminent d’un préavis de grève.

Dans un communiqué relayé sur sa page officielle, la fédération syndicale pointe du doigt la direction générale de Transtu, qu’elle tient pour responsable de la détérioration des conditions sociales et matérielles du personnel.

Parmi les griefs formulés : le non-versement des indemnités liées aux tickets-repas et aux tenues de travail, des décisions de mutation qualifiées d’ »arbitraires », la dégradation avancée du parc roulant, le manque criant d’opérations de maintenance et, plus globalement, la dégradation du service public de transport, au détriment de la sécurité des usagers.

Les syndicats n’excluent pas de durcir le ton si aucune réponse concrète n’est apportée par la direction dans les jours à venir.

Gnetnews