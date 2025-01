Vers une nouvelle gouvernance pour la Cité de la Culture

Dans le cadre de la vision du Président de la République visant à améliorer la gestion et la performance des établissements publics, un Conseil ministériel restreint s’est tenu ce mercredi 29 janvier 2025 au Palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du Chef du gouvernement, Kamel Maddouri. Cette réunion a été consacrée à l’examen du projet de restructuration de la Cité de la Culture afin d’optimiser son fonctionnement et valoriser ses ressources.

Un projet culturel d’envergure

Lors de son intervention, le Chef du gouvernement a rappelé l’importance stratégique de la culture, considérée comme un secteur souverain et un droit constitutionnel. Il a souligné que cette restructuration s’inscrit dans une démarche nationale de réforme visant une gestion plus efficace des institutions publiques, notamment celles liées au secteur culturel. L’objectif est de mettre en place un modèle de gouvernance innovant et durable, garantissant une meilleure exploitation des ressources et une programmation artistique de qualité.

Le gouvernement ambitionne ainsi de réviser l’ensemble du cadre réglementaire régissant la culture et le patrimoine, en tenant compte des standards internationaux, notamment ceux de l’UNESCO. Cette réforme vise aussi à encourager la création et l’innovation, tout en garantissant une gestion optimale du patrimoine culturel matériel et immatériel.

Des mesures concrètes pour une meilleure efficacité

Au terme des discussions, plusieurs décisions ont été prises :

-Refonte de la gouvernance de la Cité de la Culture pour rationaliser ses structures et éviter la multiplicité des missions. Une commission technique interministérielle sera mise en place pour piloter cette réforme.

-Révision du cadre législatif et réglementaire encadrant le secteur culturel pour s’adapter aux évolutions nationales et internationales.

-Diversification des sources de financement de la Cité de la Culture à travers l’élargissement de son offre artistique et culturelle.

-Optimisation de l’exploitation des espaces culturels pour un usage plus efficace des infrastructures.

-Mise en place d’une stratégie de communication pour valoriser l’image et l’offre culturelle de la Cité de la Culture.

-Coordination avec le ministère de l’Équipement et de l’Habitat pour finaliser la réception technique du projet et assurer son entretien.

Un levier de développement culturel et économique

S’étendant sur 9 hectares au cœur de Tunis, la Cité de la Culture représente un pôle culturel majeur, réunissant plusieurs institutions et espaces dédiés à la création et à l’innovation artistique. Sa restructuration vise non seulement à améliorer son attractivité et son rayonnement, mais aussi à renforcer son rôle économique et touristique, en consolidant les industries culturelles et créatives.

