Les Tunisiens s’activent pour les derniers achats de l’Aïd, les enfants sont les plus gâtés (Reportage)

C’est la dernière ligne droite avant la fin du mois sacré de Ramadan. Avec celle des pâtisseries, la tradition des vêtements neufs est un incontournable de la fête de l’Aïd-El-Fitr.

Depuis l’entrée dans la deuxième semaine de jeûne, les boutiques sont autorisées à ouvrir le soir laissant les Tunisiens s’adonner au shopping.

Malgré un contexte économique plus que difficile, il est presque inconcevable de ne pas habiller surtout les plus petits, de nouveaux vêtements.

Dans ce centre commercial de la banlieue de Tunis, ils sont des dizaines de personnes à attendre patiemment l’ouverture d’une célèbre enseigne de prêt à porter étrangère. Si certains viennent échanger des articles déjà achetés il y a quelques jours, d’autres commencent leur marathon shopping afin de dénicher la meilleure tenue pour leurs bambins.

A l’intérieur, les vendeurs, en sureffectif, s’attèlent à ranger, plier et conseiller les clients nombreux. « Les gens achètent pour l’Aïd, plus que pendant les soldes. Ils sont beaucoup à ne pas compter pour gâter leurs enfants ou eux-mêmes », nous dit l’une d’entre eux.

Pourtant les prix paraissent presque insensés. Dans la vitrine extérieure on trouve une robe pour fillette en coton très simple à 139DT, les chaussures qui vont avec à 119DT… Nous retrouvons une maman qui a justement choisi ce modèle. Nous l’interrogeons. « J’ai mis le budget de côte pour les vêtements avant même le mois de Ramadan. Pour moi c’est très important que ma fille porte des vêtements de qualité. Quand nous allons visiter la famille, je ne veux pas qu’elle soit habillée moins bien que ses cousins et cousines », nous dit-elle franchement.

Dans une autre boutique de vêtements spécialisée pour enfant, de marque étrangère également, là aussi les prix flambent. Un jean pour garçon (T. 6 ans) coute la bagatelle de 114DT, le polo assorti 64DT…

Et il n’y a pas que les tenues, il y a aussi les baskets, très prisées pour les petits garçons notamment. Dans une enseigne d’articles de sport très répandue en Tunisie, on trouve des promotions allant jusqu’à 70%. Ainsi, en moyenne une paire est proposée aux alentours de 170DT.

Pour les budgets un peu plus justes, restent les marques locales qui affichent des prix bien plus raisonnables. Les mocassins pour filles et les baskets pour garçons coutent en moyenne 90DT, même si la qualité qui laisse à désirer.

Les vêtements des marques tunisiennes sont aussi bien plus accessibles, notamment dans les grandes surfaces où l’allée principale qui était jusque là dédiée aux produits alimentaires du ramadan a été transformée en une garde-robe géante. Ainsi, un jean, un pantalon ou une robe sont au prix de 41DT en moyenne. Les chemises, chemisiers et autres pull légers sont proposés à 42DT. Les chaussures à 45DT en moyenne. Pour un peu plus de 120 dinars il est donc possible d’habiller correctement les enfants.

Depuis plusieurs années, les friperies permettent également aux budgets les plus modestes de pouvoir profiter de vêtements, certes non neufs, mais de qualité à des prix plus que raisonnables. Nous nous sommes rendus dans l’une d’elle dans le quartier de Raoued, connu pour ses nombreuses boutiques de fripe. Beaucoup de clients étaient venus trier les énormes palettes de vêtements pour enfants déballées spécialement pour la fête de l’Aïd. Les prix, selon la qualité varient de 10DT à 30DT. Une aubaine pour cette cliente, maman de 3 enfants de 5,7 et 11 ans.

« Je n’ai pas les moyens d’acheter du neuf. Et puis je trouve souvent dans les friperies des articles de bien meilleure qualité et qui plus est de marque, que dans les magasins. Je les lave, les repasse et les met sur des cintres et ressortent comme neuf », nous dit-elle.

Cette maman nous fait pourtant une confidence… Elle cache à ses enfants et notamment à son ainé que les vêtements viennent de la fripe car il est très influencé par ses camarades à l’école.

Qu’ils proviennent de boutiques chères, de la fripe ou d’un hypermarché, il ne faut pas oublier les principales valeur de la fête de l’Aïd-El-Fitr qui sont la spiritualité, les festivités et les rassemblements familiaux.

Wissal Ayadi