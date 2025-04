Violente agression dans une école primaire de La Manouba : Les enseignants protestent

Les cours ont été suspendus ce lundi 14 avril 2025 à l’école primaire Hay El Bourtakal de Manouba, en réaction à une agression survenue vendredi après-midi contre une enseignante de l’établissement. Selon les propos de Sofiane Jaidi, secrétaire général du syndicat régional de l’enseignement de base à La Manouba, un individu domicilié près de l’école a violemment pris à partie l’institutrice, s’introduisant dans l’enceinte de l’établissement sans autorisation, avant de la malmener verbalement et physiquement.

Face à cet acte qualifié de « barbare », les établissements primaires de La Manouba et de Den Den ont observé ce matin une grève de deux heures, à l’appel du syndicat de base de l’enseignement primaire, sous l’égide de l’Union régionale du travail et du syndicat régional.

Ces mouvements de protestation visent à dénoncer l’escalade de la violence dans les établissements scolaires et à exiger la criminalisation de toute atteinte au personnel éducatif et administratif. « Il est désormais impératif de protéger l’école, ses enseignants et ses élèves contre toute forme de violence, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement », a martelé M. Jaaidi.

Selon ses déclarations, l’agresseur aurait également ciblé un agent administratif, proférant des insultes graves à l’encontre du personnel. Une plainte a été immédiatement déposée par la direction de l’école. Lundi matin, toutes les parties concernées ont été entendues par les services de la sûreté nationale à La Manouba.

Parallèlement, une réunion a été tenue à l’école en présence des représentants syndicaux et de la délégation régionale de l’Éducation pour évaluer la situation et envisager les mesures à prendre.

Gnetnews