Visite de Jean-Pierre Lacroix en Tunisie : Échanges sur les contributions tunisiennes aux opérations de paix des Nations Unies

Le 10 juin 2024, M. Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a reçu M. Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, lors de sa visite officielle en Tunisie les 10 et 11 mai 2024.

La rencontre a permis de passer en revue la participation de la Tunisie aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. M. Lacroix a salué la précieuse contribution de la Tunisie à diverses missions onusiennes, soulignant la flexibilité et la réactivité des autorités tunisiennes face aux demandes de coopération dans ce domaine. Il a également loué le dévouement, la discipline et le professionnalisme des compétences tunisiennes actuellement déployées dans cinq missions de paix en Afrique, appelant à une plus grande diversité et à un renforcement de la présence tunisienne, notamment des femmes, dans des postes de leadership.

De son côté, le ministre Nabil Ammar a réaffirmé l’importance que la Tunisie accorde à sa participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, en ligne avec les objectifs et principes des Nations Unies pour la préservation de la paix et de la sécurité internationales. Il a attiré l’attention sur les risques croissants auxquels sont confrontés les Casques bleus dans plusieurs zones de conflit à travers le monde, exprimant l’espoir que les efforts régionaux et internationaux convergent pour renforcer les solutions pacifiques aux conflits.

Le ministre a rappelé que la Tunisie, pays de paix, continue de promouvoir des solutions basées sur le dialogue et la transparence au sein de l’organisation onusienne pour renforcer sa crédibilité et son rôle fondamental dans l’établissement de la paix et de la sécurité internationales. Sur la question du conflit au Proche-Orient, il a insisté sur la nécessité pour la communauté internationale d’assumer ses responsabilités et de faire pression sur l’occupant pour qu’il cesse immédiatement ses agressions brutales contre les civils innocents, en violation flagrante de toutes les conventions internationales, y compris la Charte des Nations Unies. Enfin, il a affirmé que, malgré la prolongation de l’agression, les droits du peuple palestinien à l’indépendance et à l’autodétermination demeureront inaliénables jusqu’à la réalisation de leurs revendications légitimes.

Gnetnews