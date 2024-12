Visite de travail du ministre de l’Économie à Kasserine

Le mardi 3 décembre 2024, le ministre de l’Économie et de la Planification, M. Samir Abdelhafidh, a effectué une visite de travail dans le gouvernorat de Kasserine, accompagné de plusieurs responsables de ministères et d’établissements publics sous leur tutelle. Cette visite avait pour objectif de s’informer sur l’état du développement dans la région, ainsi que de suivre l’avancement des projets publics financés dans le cadre des programmes de développement intégré et régional, ainsi que de projets privés.

L’activité a débuté par la visite du projet de réaménagement de la route menant au site historique de la Kasbah et son éclairage, financé dans le cadre du programme de développement intégré. Ce projet, d’une valeur d’environ 1,5 million de dinars, a pour but de dynamiser l’activité culturelle et touristique de la région.

Le ministre a également visité l’usine SOTRAMINE, spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets miniers et métallurgiques, qui emploie environ 65 personnes. Ce projet privé exporte ses produits vers plusieurs pays européens.

Dans le cadre de son programme, M. Abdelhafidh s’est également rendu à un espace industriel à Jreissa, réalisé dans le cadre du programme de développement intégré, d’un coût de 1,150 million de dinars. Cet espace accueille un projet privé visant la fabrication d’ustensiles écologiques, fruit d’une collaboration tuniso-italienne.

Par ailleurs, le ministre a inspecté l’avancement des travaux de la zone industrielle de Mahamid, qui s’étend sur une superficie de 43 hectares, et a pris connaissance des projets à venir dans cette zone, prometteuse pour l’avenir économique de la région.

Lors de sa visite, il a également supervisé le projet d’approvisionnement en eau potable pour la zone de Naima dans le gouvernorat de Kasserine, s’étendant sur 15 km, réalisé à hauteur de 525 000 dinars dans le cadre du programme de développement intégré et de 247 000 dinars dans le cadre du programme régional de développement. Ce projet bénéficie à environ 80 familles locales.

La visite s’est conclue par une séance de travail à la préfecture de Kasserine, en présence du wali, des membres du parlement, des représentants des autorités locales, des organisations nationales et des acteurs de la société civile.

Lors de cette session, les participants ont discuté de la situation du développement dans la région et des besoins de soutien, notamment sur les plans économique et social. Les principaux défis soulevés concernaient la pénurie d’eau et ses impacts sur la vie des citoyens et les activités agricoles, un secteur clé pour l’économie locale. La question des zones irriguées insuffisantes, de la régression de l’élevage et du manque d’infrastructures ont également été abordées, tout en soulignant le potentiel de la région, riche en ressources, pour devenir un pôle de développement dynamique et contribuer à l’amélioration des conditions sociales et économiques.

Gnetnews