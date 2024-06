Visite d’État en Chine : Kaïs Saïed renforce les liens avec Huawei et BYD

Le Président de la République, Kaïs Saïed, accompagné de son épouse et de la délégation officielle, a visité samedi la province de Dongguan en Chine, où ils ont exploré la Grande Bibliothèque de la société Huawei. Lors de cette visite, la conservatrice de la bibliothèque a présenté les divers pavillons, avec une attention particulière pour celui consacré à la Tunisie.

Selon un communiqué de la présidence de la République publié dimanche, le Président Saïed a profité de cette occasion pour mettre en avant les multiples civilisations qui ont façonné la Tunisie et a offert des ouvrages tunisiens à la bibliothèque en signe d’amitié entre les peuples tunisien et chinois.

Le président a ensuite visité le siège principal de Huawei à Shenzhen. Là, il a rencontré Ren Zhengfei, le fondateur de la société, et a pris connaissance des activités mondiales de Huawei, y compris en Tunisie. Saïed a été informé des dernières innovations technologiques de l’entreprise et a discuté des opportunités de partenariat, notamment dans la numérisation de l’administration, les transactions financières, l’éducation et les énergies renouvelables.

Saïed a souligné l’importance cruciale de la numérisation pour la rapidité, la transparence des services et la lutte contre la corruption.

Le Chef de l’État a ensuite visité le siège de l’entreprise chinoise BYD, spécialisée dans la fabrication de véhicules de transport terrestres électriques et hybrides. Il a examiné les moyens de transport collectif produits par BYD, tels que les bus, les métros et les trains, réaffirmant que le transport public est une priorité absolue pour la Tunisie.

Saïed a ajouté que le gouvernement tunisien s’efforce de trouver des solutions adéquates pour sauver et améliorer ce service vital, essentiel au développement économique du pays.

Gnetnews