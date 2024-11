Visite surprise du ministre de lâ€™Agriculture au complexe agricole dâ€™Enfidha

Visite surprise du ministre de l’Agriculture au complexe agricole d’Enfidha

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, M. Azzedine Ben Cheikh, a effectué une visite non annoncée au complexe agricole d’Enfidha, dans le gouvernorat de Sousse. Cette visite lui a permis de s’informer sur les activités et les défis techniques et logistiques rencontrés par le complexe dans cette région.

Le ministre a visité l’usine de production d’aliments concentrés, ainsi que le centre d’élevage de jeunes bovins, où il a pu évaluer le fonctionnement du site et l’état sanitaire du bétail. Il a également inspecté les infrastructures de l’élevage de volailles et de l’abattoir du complexe.

À cette occasion, le ministre a encouragé les responsables du complexe à optimiser l’utilisation des ressources humaines et logistiques afin d’améliorer la productivité. Il a également recommandé l’élaboration de plans scientifiques adaptés aux spécificités du complexe et aux orientations générales du ministère, dans le but de renforcer la production et de réduire les coûts. M. Ben Cheikh a par ailleurs souligné l’importance de moderniser les techniques dans les secteurs de l’élevage bovin et avicole.

Gnetnews