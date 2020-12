Voici l’arbitre du match ES Tunis-ES Sahel

Le choc au sommet de la quatrième journée de la Ligue 1 Professionnelle aura lieu ce vendredi 1er janvier à Rades. Il opposera l’Espérance Sportive de Tunis à l’Etoile Sportive du Sahel. Cette rencontre sera dirigée par l’arbitre Walid Jeridi. Il sera assisté par Hassan Abdellali, Sofiene Gattat et Faouzi Jeridi.

Voici les autres désignations :

AS Rejiche – JS Kairouan : Mahrez Melki

US Tataouine – Olympique de Béja : Nasrallah Jaouadi

AS Soliman – ES Metlaoui : Ameur Chouchane

US Ben Guerdane – Club Africain : Haythem Kossaï

US Monastir – CA Bizertin : Nidhal Letaïef

CS Sfaxien – Stade Tunisien : Yosri Bouali

