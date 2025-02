Voici le nouvel organigramme de la DNA

En voici les détails:

Superviseur général : Djamel Himoudi

Directeur : Mourad Ben Hamza

Directeur adjoint chargé des affaires financières et administratives : Ridha Fahmi

Responsable de suivi : Walid Kechaoui

Direction des arbitres du football Professionnel : Mohamed Said Kordi, Anouar Hemila et Nasrallah Jaouadi

Direction des arbitres du football amateurs : Mohamed Amine Ben Nasser, Wassim Ben Salah, Seif Soussi, Foued Bahri, Walid Moalla