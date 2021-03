Voici le programme complet de la cinquiÃ¨me journÃ©e

Voici le programme complet de la cinquième journée

Les matchs de la cinquième journée de la Ligue des champions d’Afrique auront lieu ce week-end. L’Espérance Sportive de Tunis, déjà qualifiée, sera déplacera chez le FC Teungueth. La rencontre aura lieu ce dimanche 4 avril à prtir de 17h. Voici le programme complet.

Samedi 03 avril :

Gr B : Al Hilal (Sou) Mamelodi (Afs) 17h

Gr B : CR Belouizdad (Alg) TP Mazembe (Rdc) 20h

Dimanche 04 avril :

Gr A : Al Merreikh (Sou) Al Ahly (Egy) 14h

Gr A : Simba (Tan) AS Vita Club (Rdc) 14h

Gr C : Kaizer Chiefs (Afs) Wydad Casablanca(Mar) 17h

Gr C : Petro Atlético (Ang) Horoya (Gui) 17h

Gr D : MC Alger (Alg) Zamalek (Egy) 20h

GnetNews