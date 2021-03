Voici les arbitres de la 21ème journée

Six matchs de la 21ème journée de la Ligue 1 Professionnelle seront disputés ce mercredi. La Direction nationale d’arbitrage a dévoilé les noms ds arbitres qui dirigeront ces rencontres. Le choc entre l’Etoile Sportive du Sahel et le Club Africain a été confié à Sadok Selmi. Voici les désignations.

US Monastir – AS Rejich : Walid Jeridi

CA Bizertin – Olympique de Béja : Naïm Hosni

AS Soliman – JS Kairouan : Sofiene Ketat

ES Metlaoui – Stade Tunisien : Ameur Chouchane

US Ben Guerdane – US Tataouine : Amir Loucif

La rencontre entre l’ES Tunis et le CS Sfaxien aura lieu à une date ultérieure à cause des engagements des deux équipes en C1 et C3.

GnetNews